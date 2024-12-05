Білл Клінтон підтримав помилування Байденом свого сина – Politico

Колишній президент США Білл Клінтон виступив на захист рішення Джо Байдена.

Колишній президент заявив, що необхідно провести більш широку дискусію про те, як розглядаються і затверджуються клопотання про помилування.

Колишній президент США Білл Клінтон виступив на захист рішення Джо Байдена про помилування Гантера Байдена, стверджуючи, що син президента поніс більш суворе покарання за свої злочини, ніж звичайний громадянин.

Про це інформує Politico.

"Я особисто вважаю, що президент майже напевно має рацію в тому, що його син отримав зовсім інше ставлення, ніж він отримав би, якби не був сином президента, в подібному випадку", — сказав Клінтон.

Багато президентів — в тому числі Клінтон і обраний президент Дональд Трамп — використовували свою виконавчу владу для помилування засуджених або пом'якшення вироків, винесених близьким друзям і членам сім'ї.

Відповідаючи на запитання про те, чи не зашкодить рішення щодо Гантера Байдена будь-яким майбутнім заявам демократів про те, що вони є партією, яка дотримується верховенства права, Клінтон посміхнувся, але не заперечив цього.