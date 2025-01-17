білорусь будує фортифікації біля кордону з Литвою

Укріплення з’явилися на краю Госького військового полігону.

Білорусь побудувала нові фортифікації неподалік кордону з Литвою, які можуть бути складовою "вузла опору", створення якого у Гродненській області анонсували рік тому.

Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Видання отримало ексклюзивні супутникові знімки.

Укріплення з’явилися на краю Госького військового полігону неподалік міста Гродно, за 6 кілометрів від білорусько-литовського кордону та прикордонного переходу "Привалка-Райгород".

Спорджуення можуть бути частиною одного з трьох "вузлів опору", який в 2023 році Міноборони білорусі обіцяло побудувати в Гродненській області.

Самопроголошений глава бр Александр Лукашенко під час відвідин схожих споруд біля кордонів з Польщею сказав, що їх створюють, аби "заздалегідь підготуватися до захисту нашої Батьківщини в районах ймовірних ударів".

На знімку видно нові укріплення під Гродном, а зі східного боку дороги, що веде до пункту пропуску "Привалка", наприкінці листопада 2024 року з’явилась траншея довжиною 340 метрів і шириною від 5 до 7 метрів. Таких розмірів достатньо для пересування танка. Ділянка, на якій вирита траншея, за кадастром не входить до території полігону.

Також із західного боку дороги з’явились піхотні траншеї довжиною майже 200 метрів та поодинокі укріплення.

Ця територія має природоохоронний статус і входить до ландшафтного заказника "Городнянська пуща", її називають одним з найбільш екологічно чистих місць в білорусі, а земля, де з’явились укріплення, у 2019 році постраждала від пожежі і її після того розчистили від рослинності.

За даними супутникових знімків, активне копання окопів у заповіднику почалося на межі 2022-2023 років.

Нагадаємо, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що участь білоруської армії у війні проти України "на 100% неможлива" через те, що в Білорусі фактично відсутня будь-яка підтримка участі в бойових діях проти України.