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Білорусь частково відновила постачання пального до України

Відновлено постачання світлих нафтопродуктів
Білорусь частково відновила постачання світлих нафтопродуктів, зокрема пального, до України та Польщі. Раніше вона обмежила експорт пального через неякісну нафту, що надходила до білоруських нафтопереробних заводів.
Білорусь частково відновила постачання пального до України Фото: УНІАН

Про це повідомили у білоруському державному концерні "Белнафтохім", інформує "Интерфакс".

21 квітня у Білорусі повідомляли, що нафта, яку туди постачає Росія, має високий вміст хлорорганічних сполук, які можуть пошкодити обладнання НПЗ.

22 квітня Білорусь обмежила експорт нафтопродуктів до інших країн. Частка білоруського палива на українському ринку складає близько 33%.

23 квітня стало відомо, що російська низькоякісна нафта надійшла до Польщі та України.

Раніше стало відомо, що Україна посилила контроль за якістю нафти у своїх нафтопроводах через неякісну російську нафту, що постачається до Білорусі. У Білорусі заявили, що планують знайти альтернативу російській нафті та імпортувати нафту з чорноморських та балтійських портів.

В українському уряді заявили, що намагаються вирішити ситуацію з ймовірним дефіцитом пального з мінімальними втратами.

25 квітня стало відомо, що Польща та Німеччина відмовилися від низькоякісної російської нафти, яку купують через нафтопровід "Дружба".

Білоруський концерн "Белнефтехим" обмежив експорт нафтопродуктів в зв'язку з погіршенням якості нафти.
 

 

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25 04 2019 15:15
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