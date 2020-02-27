Білорусь готова до інтеграції з Євразійським союзом, але без примусу - Лукашенко
Про це він сказав під час зустрічі з головою Колегії Євразійської економічної комісії Михайлом М'ясніковичем, повідомляє "Громадське".
"Ми залишаємося, як завжди, прихильниками реальної інтеграції без примусу до інтеграції. Новий термін з’явився в союзі - "примусова інтеграція". І дивно, що почалося це з примусу до інтеграції Білорусі", - сказав Лукашенко.
Він зазначив. що ще разом з першим президентом Росії Борисом Єльциним білоруська сторона завжди ініціювала реальну інтеграцію: "наших держав - Росії і Білорусі, економік, життя людей і так далі. Зберігаючи суверенітет і незалежність".
"Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина і метушня. І, як я вже сказав, примус до інтеграції", - зазначив білоруський президент.
Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що в Москві натякають на приєднання його країни до Росії в обмін на економічні преференції. Він запевнив, що Білорусь ніколи не приєднається до Росії, а буде суверенною та незалежною.
"Немає у Путіна такої мети. А якщо і була, ми два роки тому домовились: ніякого входження Білорусі в Росію бути не може", - сказав він.
Як писало агентство Bloomberg, "планом А" Путіна зі збереження влади було створення "Союзної держави" за допомогою поглинання Білорусі, але Лукашенко не погодився з цим, тому Москва почала економічний тиск на Мінськ.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечив цю інформацію.
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