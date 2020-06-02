Україна та Білорусь домовилися відновити судноплавство на Дніпрі та Прип’яті
Про це домовилися міністр інфраструктури України та міністр транспорту та комунікацій Білорусі під час спільної зустрічі, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури,передає "Громадське".
«Нашим основним завданням і цілями подальшої співпраці є розвиток річкового судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро, відновлення повноцінного судноплавства, в тому числі в рамках реалізації проєкту Е-40. Проєкт із відновлення міжнародного річкового шляху Е-40 вийшов на стадію практичної реалізації», — повідомив Криклій.
За його словами, з початком навігації на річках Дніпро та Прип’ять почнуть роботи з черпання та доведення до суднохідних глибин. Крім цього, Україна та Білорусь планують запустити спільний туристичний річковий маршрут.
«Окрім цього, йде активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ-Мозир-Київ з використанням судна «Світанок», яке належить ДП «Адміністрація річкових портів». Готовність судна до виходу в рейс планується на кінець квітня 2020 року», — зазначають в Мінінфраструктури.
Нагадаємо, що у рамках 27-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва відбулася зустріч співголів національних частин Комісії та пленарне засідання.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?