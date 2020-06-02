Україна та Білорусь домовилися відновити судноплавство на Дніпрі та Прип’яті

В уряді планують розвивати внутрішнє річкове судноплавство, а також працюватимуть спільно з Білоруссю над відновленням курсування кораблів на Дніпрі та річці Прип'ять.

Про це домовилися міністр інфраструктури України та міністр транспорту та комунікацій Білорусі під час спільної зустрічі, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури,передає "Громадське".

«Нашим основним завданням і цілями подальшої співпраці є розвиток річкового судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро, відновлення повноцінного судноплавства, в тому числі в рамках реалізації проєкту Е-40. Проєкт із відновлення міжнародного річкового шляху Е-40 вийшов на стадію практичної реалізації», — повідомив Криклій.

За його словами, з початком навігації на річках Дніпро та Прип’ять почнуть роботи з черпання та доведення до суднохідних глибин. Крім цього, Україна та Білорусь планують запустити спільний туристичний річковий маршрут.

«Окрім цього, йде активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ-Мозир-Київ з використанням судна «Світанок», яке належить ДП «Адміністрація річкових портів». Готовність судна до виходу в рейс планується на кінець квітня 2020 року», — зазначають в Мінінфраструктури.

Нагадаємо, що у рамках 27-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва відбулася зустріч співголів національних частин Комісії та пленарне засідання.