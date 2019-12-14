Україна та Білорусь розширюють торговельно-економічне співробітництво - Кабмін

Зазначається, що проведені конструктивні дискусії на експертних консультаціях в рамках Комісії дасть змогу поглибити співпрацю України та Білорусі

"Візит білоруської делегації такого рівня - це реальна можливість продовжити діалог з метою практичної реалізації актуальних завдань співпраці у всіх сферах, що представляють взаємний інтерес для народів наших держав", - наводить слова міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля прес-служба Кабінету міністрів у суботу.

У рамках 27-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва відбулася зустріч співголів національних частин Комісії та пленарне засідання, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Візит білоруської делегації такого рівня - це реальна можливість продовжити діалог з метою практичної реалізації актуальних завдань співпраці у всіх сферах, що представляють взаємний інтерес для народів наших держав", - наводить слова міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля прес-служба Кабінету міністрів у суботу.

Зазначається, що проведені конструктивні дискусії на експертних консультаціях в рамках Комісії дасть змогу поглибити співпрацю України та Білорусі.

"Співпраця з Республікою Білорусь забезпечить розвиток і функціонування стабільних і конкурентоспроможних секторів економіки наших держав. Реалізація домовленостей дасть можливість зміцнити політичні, торговельно-економічні і культурні зв'язки між нашими країнами", - підсумував Оржель.

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