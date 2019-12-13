В Україні презентували електронний кабінет забудовника
За словами прем'єра, запуск електронного кабінету забудовника - перший крок на шляху боротьби з корупцією в будівельній сфері, до грудня 2020 року має запрацювати електронна система, в якій будуть зафіксовані всі процеси в будівельній сфері, передає LB.ua.
"Будівництво - це традиційно одна з найбільш корупційних сфер. Усі ці 5 доларів за метр тощо - все це добре відомо. Тому боротьба з корупцією в сфері будівництва є одним із найважливіших завдань. І саме тому презентація цього продукту, що є першим серйозним кроком у боротьбі з корупцією, дуже важлива", - сказав Гончарук.
Він зазначив, що на початку система працюватиме для найменш ризикових об'єктів будівництва (СС1), але частка яких перевищує 80% ринку.
За словами прем'єра, в найближчі декілька місяців система повинна запрацювати і для інших об'єктів. "Є указ президента, яким нам доручено, щоб до грудня місяця наступного року запрацювала велика електронна система, яка буде оцифровувати взагалі всі процеси, які відбуваються в будівництві", - зазначив Гончарук.
Електронний кабінет забудовника в рамках Єдиної електронної системи в сфері будівництва повинен почати роботу 24 грудня.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повинен подати у відставку в лютому, якщо Кабмін не покаже швидких результатів.
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