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Китайська Evergrande вперше оголосила дефолт

Компанія заборгувала гроші 171 китайському банку та 121 фінкомпанії - її дефолт може призвести до того, що кредитування у країні значно скоротиться
Китайський забудовник Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за доларовими кредитами.
Китайська Evergrande вперше оголосила дефолт Фото: GETTY IMAGES

Про це повідомляє Економічна правда Bloomberg, Fitch Ratings.

Рейтингове агентство Fitch Ratings понизила кредитний рейтинг компанії та її дочірніх компаній до RD, або "обмежений дефолт". Це пов'язано з невиплатою за бондами у 645 млн доларів під 13% та у 590 млн доларів під 13,75%. Сплату за ними потрібно було здійснити до 6 грудня у межах ґрейс-періоду, тобто відтермінування.

Evergrande - одна з найбільших компаній Китаю, яка при цьому має борг у 305 мільярдів доларів. Дефолт Evergrande визначає не лише "початок кінця" китайської будівельної імперії, а і можливе падіння значної частини ринку. 

Компанія заборгувала гроші 171 китайському банку та 121 фінкомпанії - її дефолт може призвести до того, що кредитування у країні значно скоротиться.

Внаслідок цього компанії не зможуть залучати кошти за доступними ставками, а іноземні інвестори менш охоче вкладатимуть кошти. 

Вперше про можливий дефолт Evergrande почали говорити наприкінці вересня, і відтоді компанія перебувала на його межі і спробах реструктуризації кредитів та відтермінування сплат за боргами.

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09 12 2021 12:34
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