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білорусь готує аеродроми, казарми та залізницю для військ рф - Генштаб

Ольга
Матарикіна
Агресор не залишає спроб втягнути білоруський народ у війну
білорусь готує аеродроми, казарми та залізницю для військ рф - Генштаб Фото: з вільного доступу
У білорусі спостерігається розбудова військових аеродромів, будівництво казарм, а також перевірка білоруської залізниці для перевезення ешелонів з військовослужбовцями.
 
Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, передає Укрінформ.
 
"В межах Волинської Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей обстановка характеризується як стабільна та контрольована. Угруповання військ продовжує вести стабілізаційну операцію. Триває комплекс навчань в прикордонних районах областей, що межують з білоруссю, із залученням ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ на Нацполіції", - повідомив Громов.
 
За його словами, на Волинському, Житомирському та Київських напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас агресор не залишає спроб втягнути білоруський народ у війну.
 
"Так, за отриманими даними, на військовому аеродромі Лунінець - це кордон Рівненської області, 50 км від державного кордону з Україно - продовжуються заходи з розбудови аеродрому. Проводиться ремонт старих будівель та споруд, казармених приміщень для військовослужбовців, гуртожитків для особового складу, складських приміщень та ні., що ймовірно вказує на наміри довготривалого використання його інфраструктури в тому числі підрозділами зс країни-агресора", - зазначив Громов.
 
Крім того, на території білоруського аеродрому Зяблівка, що у 25 км від Чернігівщини, також тривають інженерні роботи. "Продовжує прибувати зенітно-ракетний дивізіон С-400, а також низка радіолокаційних станцій", - додав представник Генштабу.
 
За його словами, в районі Саковичі, що в 180 км від кордону з Житомирською областю, відмічені елементи ракетного дивізіону "Іскандер".
 
Також тривають заходи щодо готовності білоруської залізниці до перевезення військ.
 
Бригадний генерал зазначив, що за наявною інформацією, під керівництвом осіб з ПВК "вагнер" триває підготовка співробітників білоруського приватного охоронного підприємства "Гарт сервіс". Дана організація з’явилась в білорусі у 2020 році перед виборами та масовими протестами. Указ лукашенка дозволив співробітникам цієї структури застосовувати вогнепальну зброю. Його функції близькі до ПВК "вагнер".
 
Громов також повідомив, що на тлі проведення у рф мобілізації до білорусі з метою втекти від призову за період з 22 до 25 вересня авіасполученням прибуло понад 3300 чоловіків.
 
 
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29 09 2022 19:10
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