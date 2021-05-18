Білорусь не транслюватиме Євробачення-2021
У 2021 році Білорусь не бере участі в пісенному конкурсі за рішенням його організатора, Європейської мовної спілки (ЄМС), повідомляє "Укрінформ". Пісня групи "Галасы ЗМеста", яка мала представляти республіку, порушує правила конкурсу й може зашкодити репутації "Євробачення", як пояснили в ЄМС. Група подавала заявки на участь двічі. Першого разу ЄМС вважала, що пісня "Я навчу тебе" групи "Галасы ЗМеста" ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу. Мінськ попросили або змінити текст, або запропонувати нову пісню, але це не мало іншого результату.
Голова білоруського держмедіахолдингу "Белтелерадіокомпанія" Іван Ейсмонт назвав рішення ЄМС політично мотивованим і заявив, що група "Галасы ЗМеста" "увійшла в історію", а "Білорусь виграла це "Євробачення".
Тим часом музиканти групи "Галасы ЗМеста" не приховують симпатій до режиму правлячого в Білорусі Олександра Лукашенка і в багатьох піснях прямо або побічно єхидствують над опонентами білоруської влади.
Конкурс "Євробачення-2021" проходить у Роттердамі з 18 до 22 травня. Виконавці виступають у Нідерландах із дотриманням усіх заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу.
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