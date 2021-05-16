У США планують створити власне Євробачення вже у 2022 році
Запустити нове шоу планують американські студії Propagate та Universal Television Alternative Studio, повідомляє "Громадське". У конкурсі будуть виступи наживо представників усіх 50 штатів, 5 територій США та округу Колумбія.
Змагання в прямому ефірі складатиметься з трьох раундів: серія кваліфікаційних раундів, після них будуть півфінали та фінал, в якому переможцем стане лише один учасник.
Виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль вважає створення пісенного конкурсу у США позитивним кроком.
"Упродовж 65 років конкурс Євробачення об'єднує людей. Як власники цього надзвичайно успішного формату, ми бачили, як він знайшов місце у мільйонах сердець по всій Європі та за її межами", - сказав Остердаль.
А що з цьогорічним конкурсом в Європі?
Пісенний конкурс Євробачення відбувався щорічно з 1956 року, але через пандемію коронавірусу шоу 2020 року скасували - воно мало пройти у Роттердамі з 12 до 16 травня. Україну мав представляти гурт Go_A з піснею "Соловей".
Організатори після цього домовилися про проведення пісенного конкурсу у 2021 році - теж у Роттердамі. Він відбудеться в концертному залі "Ахой" (Ahoy Arena) 18, 20 (півфінали) і 22 травня (фінал) 2021 року. Цьогоріч Україну представлятиме також гурт Go_A, але з піснею "Шум". Організатори Євробачення вирішили, що у 2021 році вже не допустять старі пісні.
Нагадаємо, що уряд Нідерландів вирішив дозволити проводити цьогорічний пісенний конкурс "Євробачення" з глядачами. Однак для цього охочі повинні мати негативний тест на коронавірус та відповідати ще низці критеріїв.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Канаді знайшли пляшку з листом, який могла скинути з "Титаніка" 12-річна пасажирка
- ФОТО У палаці королеви Великої Британії почали робити пиво. І його можна скуштувати
- ФОТО У Британії виготовили десятикілограмову золоту монету
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"