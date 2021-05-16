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У США планують створити власне Євробачення вже у 2022 році

Виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль вважає створення пісенного конкурсу у США позитивним кроком
Вже у 2022 році у Сполучених Штатах планують запустити власне Євробачення. Нове пісенне шоу називатиметься "Американський пісенний конкурс".
У США планують створити власне Євробачення вже у 2022 році Фото: EPA/UPG

Запустити нове шоу планують американські студії Propagate та Universal Television Alternative Studio, повідомляє "Громадське". У конкурсі будуть виступи наживо представників усіх 50 штатів, 5 територій США та округу Колумбія. 

Змагання в прямому ефірі складатиметься з трьох раундів: серія кваліфікаційних раундів, після них будуть півфінали та фінал, в якому переможцем стане лише один учасник.

Виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль вважає створення пісенного конкурсу у США позитивним кроком.

"Упродовж 65 років конкурс Євробачення об'єднує людей. Як власники цього надзвичайно успішного формату, ми бачили, як він знайшов місце у мільйонах сердець по всій Європі та за її межами", - сказав Остердаль.

А що з цьогорічним конкурсом в Європі?

Пісенний конкурс Євробачення відбувався щорічно з 1956 року, але через пандемію коронавірусу шоу 2020 року скасували - воно мало пройти у Роттердамі з 12 до 16 травня. Україну мав представляти гурт Go_A з піснею "Соловей".

Організатори після цього домовилися про проведення пісенного конкурсу у 2021 році - теж у Роттердамі. Він відбудеться в концертному залі "Ахой" (Ahoy Arena) 18, 20 (півфінали) і 22 травня (фінал) 2021 року. Цьогоріч Україну представлятиме також гурт Go_A, але з піснею "Шум". Організатори Євробачення вирішили, що у 2021 році вже не допустять старі пісні. 

Нагадаємо, що уряд Нідерландів вирішив дозволити проводити цьогорічний пісенний конкурс "Євробачення" з глядачами. Однак для цього охочі повинні мати негативний тест на коронавірус та відповідати ще низці критеріїв.

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16 05 2021 14:42
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