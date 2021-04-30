На "Євробачення-2021" вирішили допустити глядачів Їх можуть допустити за певних умов

Уряд Нідерландів вирішив дозволити проводити цьогорічний пісенний конкурс "Євробачення" з глядачами. Однак для цього охочі повинні мати негативний тест на коронавірус та відповідати ще низці критеріїв.

Євробачення 2019

У залі зможуть бути присутніми 3 500 людей - це лише 20% від загальної кількості місць, які має арена "Ахой", де у 2021 відбудеться конкурс, повідомляє "Громадське". Квитки доступні лише для тих, хто їх придбав на конкурс 2020 року - загальнодоступних продажів не буде. Щоб потрапити на шоу, глядачам конкурсу доведеться дотримуватися таких правил: всі відвідувачі повинні мати негативний тест на коронавірус, зроблений не давніше як за добу до входу;

глядачів просять пройти ще один (безкоштовний) тест через п'ять днів після заходу;

перед відвідуванням конкурсу глядачі мають відповісти на питання через спеціальний додаток. Ті, у кого є симптоми коронавірусу, мають залишатися вдома;

у залі будуть лише сидячі місця, які будуть розташовані із дотриманням соціальної дистанції;

глядачів просять приходити на конкурс і йти з нього згідно зі спеціально встановленими часовими інтервалами;

відвідувачі мають носити маски, коли покидатимуть свої місця у залі (наприклад, при поході до вбиральні). Нагадаємо, що напередодні влада Нідерландів дозволила глядачам бути присутніми в залі під час проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться в травні в Роттердамі, повідомили організатори конкурсу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію