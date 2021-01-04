Влада Нідерландів дозволила бути присутніми глядачам на "Євробаченні"
"Ми схвалюємо рішення голландського уряду і можливість запросити фанатів приєднатися до пісенного конкурсу "Євробачення" в травні", - повідомив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердал, коментуючи рішення влади Нідерландів, пише "Інтерфакс-Україна".
Як зазначили організатори на сайті конкурсу, в найближчі тижні буде оголошено про те, як планується здійснювати допуск публіки на захід.
На всіх дев'яти шоу - шести репетиціях, двох півфіналах і фіналі - одночасно можуть бути присутніми максимум 3 500 глядачів - половина від очікуваної кількості глядачів. Водночас у них має бути із собою негативний результат тесту на коронавірус.
"Євробачення" цього року має відбутися 18-22 травня в Роттердамі. Нідерланди отримали право приводити конкурс після перемоги свого виконавця Дункана Лоуренса на "Євробаченні" в 2019 році.
Конкурс відбувається щорічно, починаючи з 1956 року, і є одним із найбільш популярних неспортивних заходів у світі з аудиторією до 600 мільйонів глядачів. З 2015 року в конкурсі бере участь Австралія.
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