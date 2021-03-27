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На вгамування COVID-протестів у столиці Нідерландів витратили понад €5 мільйонів

З 17 січня правоохоронці 11 разів залучалися до акцій на Музейній площі у центрі Амстердама, де сотні людей протестували проти карантину
Заходи реагування на незаконні демонстрації проти коронавірусних обмежень обійшлися правоохоронцям Амстердама у 5,5 млн євро.
На вгамування COVID-протестів у столиці Нідерландів витратили понад €5 мільйонів Фото: ВВС

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Залучення поліції під час демонстрацій на Музейній площі в Амстердамі коштували загалом понад 5,5 мільйона євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 17 січня правоохоронці 11 разів залучалися до акцій на Музейній площі у центрі Амстердама, де сотні людей протестували проти карантину. У поліції вказали, що при цьому співробітників відривали від розслідування злочинів, роботи в патрульних бригадах, надання екстренної допомоги.

В Амстердамі на Музейній площі затримали понад 150 учасників акції проти карантинних обмежень.

Оскільки мітингувальники не збиралися розходитися на вимогу поліції, проти них застосували водомети.

Нагадаємо, що у Нідерландах поліція розігнала антикарантинний протест

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27 03 2021 12:08
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