На вгамування COVID-протестів у столиці Нідерландів витратили понад €5 мільйонів

З 17 січня правоохоронці 11 разів залучалися до акцій на Музейній площі у центрі Амстердама, де сотні людей протестували проти карантину

Заходи реагування на незаконні демонстрації проти коронавірусних обмежень обійшлися правоохоронцям Амстердама у 5,5 млн євро.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

"Залучення поліції під час демонстрацій на Музейній площі в Амстердамі коштували загалом понад 5,5 мільйона євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 17 січня правоохоронці 11 разів залучалися до акцій на Музейній площі у центрі Амстердама, де сотні людей протестували проти карантину. У поліції вказали, що при цьому співробітників відривали від розслідування злочинів, роботи в патрульних бригадах, надання екстренної допомоги.

В Амстердамі на Музейній площі затримали понад 150 учасників акції проти карантинних обмежень.

Оскільки мітингувальники не збиралися розходитися на вимогу поліції, проти них застосували водомети.

Нагадаємо, що у Нідерландах поліція розігнала антикарантинний протест