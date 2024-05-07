білорусь оголосила про "раптову перевірку" засобів-носіїв ядерної зброї

Рішення про проведення позапланової перевірки носіїв ядерної зброї ухвалив самопроголошений президент білорусі лукашенко.

Відповідно до розпорядження Олександра Лукашенка, військові білорусі проводять перевірку засобів-носіїв тактичної ядерної зброї (ТЯЗ).

Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства оборони білорусі.

За словами голови Міністерства оборони Білорусі Віктора Хреніна, розпорядження від Лукашенка було отримано сьогодні, 7 травня. Зокрема до готовності до виконання завдань приводиться дивізіон оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" і ескадрилья літаків Су-25.

"Перевірку буде проведено відповідно строго до регламенту часу, встановленого головнокомандувачем. Під час неї буде перевірено весь комплекс заходів від планування, підготовки та застосування ударів тактичними ядерними боєприпасами", - додав міністр оборони білорусі.

Генерал-майор Віктор Гулевич також розповів, що в рамках перевірки пройшло перебазування частини сил й засобів авіації на запасний аеродром.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство оборони росії анонсувало навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, які викликали засудження західних держав.