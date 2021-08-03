Білорусь планує випускати 500 тисяч доз вакцини «Спутник V» щомісяця

Білорусь планує налагодити випуск 500 тисяч доз російської вакцини «Спутник V», у МОЗ країни не виключають перспективи її експорту.

Як повідомляє Укрінформ, про це телеканалу ОНТ розповів заступник міністра охорони здоров'я Білорусі Дмитро Чередниченко.

"26 лютого випущена перша, так звана валідаційна партія в кількості 15 тисяч ампул (вакцини "Спутник V" - ред.), яка зараз проходить експертизу в російському Інституті імені Гамалії на стійкість, ефективність тощо. З 30-31 березня ми вже будемо виробляти вакцину", - повідомив Чередниченко.

За його словами, щомісяця планується випускати 500 тисяч доз вакцини "Супутник V".

"Для нас головне - наситити наш ринок, тому що першорядне завдання - вакцинація громадян Білорусі. Коли з'явиться можливість, і вона передбачена договором, тоді можна буде експортувати вакцину", - додав заступник міністра.

Як повідом+лялося, вакцину проти коронавірусу "Спутник V" розробив російський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалії. Препарат був схвалений міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року, попри те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумнів у дієвості цієї вакцини. Європейське агентство з лікарських засобів поки що не схвалило її до використання.

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