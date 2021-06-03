НОВИНИАдміністрація США вважає, що Китай і Росія використовують поставки іншим країнам вакцин від COVID-19 для виконання дипломатичних завдань, заявила в п'ятницю представник Білого дому Джен Псакі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США стурбовані "вакцинною дипломатією" Китаю і РФ
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
"Я б сказала, що ми стурбовані тим, що Росія і Китай намагаються використовувати вакцини як інструмент для дипломатії", - сказала вона на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
За словами Дженніфер Псакі, США виступають за те, щоб передача вакцин на світовій арені проводилася "через міжнародні координаційні механізми, такі, як, наприклад, COVAX".
Вона пояснила, що США будуть готові активніше допомагати іншим країнам з вакцинами, коли виконають завдання з імунізації власного населення.
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06 03 2021 13:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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