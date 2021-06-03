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США стурбовані "вакцинною дипломатією" Китаю і РФ

Адміністрація США вважає, що Китай і Росія використовують поставки іншим країнам вакцин від COVID-19 для виконання дипломатичних завдань, заявила в п'ятницю представник Білого дому Джен Псакі.
США стурбовані "вакцинною дипломатією" Китаю і РФ Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

"Я б сказала, що ми стурбовані тим, що Росія і Китай намагаються використовувати вакцини як інструмент для дипломатії", - сказала вона на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Дженніфер Псакі, США виступають за те, щоб передача вакцин на світовій арені проводилася "через міжнародні координаційні механізми, такі, як, наприклад, COVAX".

Вона пояснила, що США будуть готові активніше допомагати іншим країнам з вакцинами, коли виконають завдання з імунізації власного населення.

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06 03 2021 13:19
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