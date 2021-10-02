Вакцина "Супутник V" не входить до стратегії вакцин ЄС - офіційний представник

"Мета в тому, щоб виробництво і розподіл вакцин для європейських громадян були полегшені", - пояснив де Кеєрсмакер

"Держави-члени можуть ухвалити рішення встановити контакти з підприємствами, які виробляють цю вакцину, але вона не входить до серії вакцин європейської стратегії", - сказав прес-секретар у середу на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на відповідне запитання.

Російська вакцина проти COVID-19 "Супутник V" не є частиною стратегії, яку обрав Євросоюз для вакцинації населення, повідомляє "Інтерфакс-Україна" заяву офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Стефан де Кеєрсмакер.

"Ми вже заявляли, що вакцина "Супутник V" не є частиною нашої стратегії на цій стадії. Держави-члени можуть ухвалити рішення встановити контакти з підприємствами, які виробляють цю вакцину, але вона не входить до серії вакцин європейської стратегії", - сказав прес-секретар у середу на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на відповідне запитання.

Він додав, що, якщо питання про включення російської вакцини до стратегії ЄС могло би бути один раз порушено, то це має бути предметом обговорення державами-членами ЄС з Єврокомісією.

Представник ЄК також визнав за необхідне нагадати, що обов'язковим критерієм для переговорів та укладення контракту з розробником щодо вакцини для ЄС є необхідність того, щоб компанія мала можливості виробництва, розміщені в Європейському Союзі.

"Мета в тому, щоб виробництво і розподіл вакцин для європейських громадян були полегшені", - пояснив де Кеєрсмакер.

З питаннями про стан розгляду російської вакцини в Європейському агентстві лікарських засобів (EMA), представник Єврокомісії рекомендував звертатися до самого агентства.

У свою чергу голова служби офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер заявив: "Ще раз повідомляю: наразі немає жодних переговорів із виробниками вакцини "Супутник V" із метою включення її до нашої стратегії. Хочу, щоб це було ясно, тому що ми повторюємо це щодня, і ситуація не змінюється".

Відповідаючи на репліку євродепутата щодо російської вакцини під час дебатів на пленарній сесії Європарламенту в Брюсселі, держсекретар з європейських справ головуючої в Раді ЄС Португалії Ана Паула Закаріас сказала, що не бачить політичного підґрунтя в тому, що вакцина "Супутник V" досі не рекомендована на ринок ЄС. Вона на пройшла схвалення EMA, пояснила Закаріас.

Нагадаємо, що Путін розпорядився почати масове щеплення від коронавірусу вакциною "Спутник V"