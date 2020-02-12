Путін розпорядився почати масове щеплення від коронавірусу вакциною "Спутник V"

Президент Росії Володимир Путін розпорядився вже з наступного тижня почати масову вакцинацію населення від коронавірусу російським препаратом "Спутник V".

Зазначається, що вакцинація буде безкоштовною та добровільною, а першими щеплення зроблять учителі та лікарі, оскільки входять до "груп ризику", повідомляє "Громадське".

Так, Путін заявив, що промисловість і медична мережа в Росії вже готові до такого кроку. На території країни вже виробили приблизно 2 мільйони доз російської вакцини.

"Знаю, що вже понад 2 мільйони доз у нас вироблено. Або буде вироблено в найближчі кілька днів, досягне такого рівня виробництво першої зареєстрованої у світі вакцини проти коронавірусної інфекції "Спутник V", - заявив президент Росії.

Що це за вакцина?

"Спутник V", або "Гам-Ковід-Вак" - препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії.

У серпні російське видання "Фонтанка" вивчило непублічний звіт Центру Гамалії, у якому розробили "Спутник V", і з’ясувало, що в 38 дорослих здорових добровольців, які брали участь у випробуваннях препарату, зафіксували 144 побічні ефекти, частина з яких спостерігається досі.

У вересні претензії до даних другого етапу клінічних випробувань вакцини висловила міжнародна група вчених (детальніше читайте в нашому матеріалі).

Недовіру до російської вакцини висловлюють і самі росіяни: про готовність зробити щеплення "Спутник V" заявляли 40% опитаних росіян, тобто менш ніж половина.

Однак самі розробники "Спутник V" критику відкидають. Так, вони заявили, що ефективність препарату перевищує 95%, а небажаних побічних ефектів у випробовуваних виявлено не було.

Зараз препарат проходить подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване клінічне випробування, у якому беруть участь 40 тисяч добровольців.

Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною