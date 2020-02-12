Путін розпорядився почати масове щеплення від коронавірусу вакциною "Спутник V"
Зазначається, що вакцинація буде безкоштовною та добровільною, а першими щеплення зроблять учителі та лікарі, оскільки входять до "груп ризику", повідомляє "Громадське".
Так, Путін заявив, що промисловість і медична мережа в Росії вже готові до такого кроку. На території країни вже виробили приблизно 2 мільйони доз російської вакцини.
"Знаю, що вже понад 2 мільйони доз у нас вироблено. Або буде вироблено в найближчі кілька днів, досягне такого рівня виробництво першої зареєстрованої у світі вакцини проти коронавірусної інфекції "Спутник V", - заявив президент Росії.
Що це за вакцина?
"Спутник V", або "Гам-Ковід-Вак" - препарат, розроблений Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії.
У серпні російське видання "Фонтанка" вивчило непублічний звіт Центру Гамалії, у якому розробили "Спутник V", і з’ясувало, що в 38 дорослих здорових добровольців, які брали участь у випробуваннях препарату, зафіксували 144 побічні ефекти, частина з яких спостерігається досі.
У вересні претензії до даних другого етапу клінічних випробувань вакцини висловила міжнародна група вчених (детальніше читайте в нашому матеріалі).
Недовіру до російської вакцини висловлюють і самі росіяни: про готовність зробити щеплення "Спутник V" заявляли 40% опитаних росіян, тобто менш ніж половина.
Однак самі розробники "Спутник V" критику відкидають. Так, вони заявили, що ефективність препарату перевищує 95%, а небажаних побічних ефектів у випробовуваних виявлено не було.
Зараз препарат проходить подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване клінічне випробування, у якому беруть участь 40 тисяч добровольців.
Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною
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