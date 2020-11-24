У Кремлі заявили, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною

"Ну, президент не може ж несертифіковану вакцину використовувати"

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що поки що глава країни не може зробити щеплення російською вакциною «Спутник V», бо вона ще не ліцензована. Водночас вакцину вже отримувало оточення президента, а препарат поставляють в інші країни.

Про це пише "Громадське" з посиланням на "Ведомости" та "Газета.ru".

За словами Пєскова, Путін дочекається завершення клінічних випробувань російської вакцини проти COVID-19 і тільки після цього ухвалить рішення про використання препарату.

"У нас же ще не розпочалася широка вакцинація. І в якості добровольця, звичайно, глава держави не може брати участі в вакцинації. Це неможливо", - зазначив прессекретар.

На питання журналістів чи пов'язано це з підвищеним ризиком при використанні препарату в порівнянні з перевіреними вакцинами, Пєсков відповів: "Ну, президент не може ж несертифіковану вакцину використовувати".

А хто вже вакцинувався "Спутником V"?

Вперше президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" ще у серпні. Тоді ж він заявив, що щеплення російським препаратом зробила одна з його доньок.

Пізніше російським препаратом вакцинувався міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров, а також народний депутат України та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук. Під час поїздки в анексований Крим російську вакцину, за словами самого депутата, отримала вся родина Медведчуків.

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