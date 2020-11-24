У Кремлі заявили, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною
Про це пише "Громадське" з посиланням на "Ведомости" та "Газета.ru".
За словами Пєскова, Путін дочекається завершення клінічних випробувань російської вакцини проти COVID-19 і тільки після цього ухвалить рішення про використання препарату.
"У нас же ще не розпочалася широка вакцинація. І в якості добровольця, звичайно, глава держави не може брати участі в вакцинації. Це неможливо", - зазначив прессекретар.
На питання журналістів чи пов'язано це з підвищеним ризиком при використанні препарату в порівнянні з перевіреними вакцинами, Пєсков відповів: "Ну, президент не може ж несертифіковану вакцину використовувати".
А хто вже вакцинувався "Спутником V"?
Вперше президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" ще у серпні. Тоді ж він заявив, що щеплення російським препаратом зробила одна з його доньок.
Пізніше російським препаратом вакцинувався міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров, а також народний депутат України та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук. Під час поїздки в анексований Крим російську вакцину, за словами самого депутата, отримала вся родина Медведчуків.
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