Ціна вакцини від COVID-19 буде нижче ринкової
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.
Голова стратегічного відділу BioNTech Раян Річардсон заявив, що компанія буде диферинціювати ціну за регіонами та фіксуватиме її на рівні, нижче з ринковий. Також вона відображатиме фінансові ризики приватних інвесторів.
"Ми намагалися досягти балансу, що би водночас враховував капітал та інвестиції, необхідні для інновацій. Ми також плануємо встановити ціну значно нижче за ринковий рівень з урахуванням ситуації, у якій знаходимось та з метою забезпечення широкого доступу у всьому світі", - сказав Річардсон.
Нагадаємо: Фармкомпанії Pfizer та BioNTech у понеділок, 9 листопада, заявили про ефективність тестованої вакцини у 90%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Дубенському замку презентували Тронну залу
- ФОТО В Індонезії знайшли рідкісне поховання віком майже 8 тисяч років
- ФОТО Hubble показав "зоряний водоспад"
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам