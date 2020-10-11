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Ціна вакцини від COVID-19 буде нижче ринкової

Фармкомпанія BioNTech, що напередодні заявила про 90% ефективності своєї вакцини, планує встановити ціну нижче типово ринкового рівня.
Ціна вакцини від COVID-19 буде нижче ринкової Американська фармацевтична компанія Moderna Therapeutics, яка спеціалізується на біотехнологічних дослідженнях і розробках, почала випробування вже через 42 дні після того, як розшифрували послідовність молекули РНК коронавірусу Фото: Moderna Therapeutics

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Голова стратегічного відділу BioNTech Раян Річардсон заявив, що компанія буде диферинціювати ціну за регіонами та фіксуватиме її на рівні, нижче з ринковий. Також вона відображатиме фінансові ризики приватних інвесторів.

"Ми намагалися досягти балансу, що би водночас враховував капітал та інвестиції, необхідні для інновацій. Ми також плануємо встановити ціну значно нижче за ринковий рівень з урахуванням ситуації, у якій знаходимось та з метою забезпечення широкого доступу у всьому світі", - сказав Річардсон.

Нагадаємо: Фармкомпанії Pfizer та BioNTech у понеділок, 9 листопада, заявили про ефективність тестованої вакцини у 90%.

 
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10 11 2020 13:58
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