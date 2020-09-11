Одна з вакцин проти COVID-19 показує чудовий проміжний результат: понад 90% ефективності — виробник
Проміжні результати третьої масштабної фази випробувань презентували виробники цього кандидата на вакцину, пише "Громадське" з посиланням на The Gardian. Вони переконують, що його ефективність - понад 90%.
Дослідники повідомили про 94 випадки інфікування серед 43 538 учасників дослідження (усіх, включно з вакцинованими і тими, хто отримав плацебо). Зважаючи на це, можна говорити про понад 90% ефективності вакцини на сьомий день після введення другої дози. Весь цикл щеплення займає 28 днів.
Виробники заявляють, що серйозних побічних ефектів не фіксують.
"Сьогодні великий день для науки і людства. Перші результати нашого дослідження вакцини проти COVID-19, а саме третьої фази, попередньо підтверджують її ефективність", - каже Альберт Бурла, очільник і головний виконавчий директор Pfizer.
Водночас в компанії не уточнюють, як довго діє вакцина. Її випробування продовжуватимуть до того часу, поки не зареєструють 164 підтверджених випадки інфікування. Відтак є ймовірність, що рівень ефективності зміниться.
Також у компанії заявляють, що чорношкірих людей та представників етнічних меншин вакцина, ймовірно, захищає так само добре.
Нагадаємо, що Україна шукає можливості закупити вакцину проти COVID-19 через Бразилію, де тестують і російську
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