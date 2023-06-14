білорусь починає приймати російську ядерну зброю – Reuters

Раніше путін стверджував, що почне передавати ядерну зброю в липні.

білоруський диктатор лукашенко заявив, що його країна почала отримувати від рф тактичну ядерну зброю.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, ця зброя втричі потужніша, ніж ті атомні бомби, що США в 1945 році скинули на Хіросіму й Нагасакі.

"У нас є ракети і бомби, які ми отримали з росії… Ці бомби втричі потужніші, ніж ті (скинуті на) Хіросіму і Нагасакі", – заявив лукашенко в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Россия-1".

Президент росії владімір путін заявив у п'ятницю, що росія, яка збереже контроль над тактичною ядерною зброєю, почне розміщувати її в білорусі після того, як будуть готові спеціальні сховища для її зберігання.

Вказано, що це перше розміщення москвою таких боєголовок – менш потужної ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою – за межами росії після розпаду Радянського Союзу.

25 травня міністри оборони росії та білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня лукашенко заявив, що ядерну зброю рф уже почали перекидати у білорусь.

Нагадаємо, самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко вважає, що російський диктатор владімір путін може вдатися до застосування ядерного озброєння, якщо буде загнаний у кут.