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Білорусь погрожує обмежити транзит російської нафти

"Я прямо сказав російській владі"
Білорусь може обмежити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".
Білорусь погрожує обмежити транзит російської нафти Олександр Лукашенко, Володимир Путін. Фото: AFP

"Північний маршрут ми опрацьовуємо. Я прямо сказав російській владі. І через Польщу, через Прибалтику. Напрацювання є", - заявив президент Білорусі в п'ятницю, відповідаючи на питання журналістів, інформує "БЕЛТА".

"Але якщо ми через Польщу почнемо поставляти нафту, то ми заберемо дві нитки нафтопроводу "Дружба", по якому на експорт йде російська нафта", - заявив він.

"Це треба росіянам? Ні. Ну так давайте домовлятися по-людськи і будемо робити, як краще. Ось це мої вимоги", - сказав президент.

Нагадаємо, що в червні на ділянці нафтопроводу "Дружба" між Білоруссю та Польщею зафіксували забруднення нафти хлорорганічними сполуками. Після цього Польщі призупинила прокачування нафти.

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08 09 2019 14:22
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