Білорусь погрожує обмежити транзит російської нафти

Білорусь може обмежити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".

"Північний маршрут ми опрацьовуємо. Я прямо сказав російській владі. І через Польщу, через Прибалтику. Напрацювання є", - заявив президент Білорусі в п'ятницю, відповідаючи на питання журналістів, інформує "БЕЛТА".

"Але якщо ми через Польщу почнемо поставляти нафту, то ми заберемо дві нитки нафтопроводу "Дружба", по якому на експорт йде російська нафта", - заявив він.

"Це треба росіянам? Ні. Ну так давайте домовлятися по-людськи і будемо робити, як краще. Ось це мої вимоги", - сказав президент.

Нагадаємо, що в червні на ділянці нафтопроводу "Дружба" між Білоруссю та Польщею зафіксували забруднення нафти хлорорганічними сполуками. Після цього Польщі призупинила прокачування нафти.