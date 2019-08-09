ПОЛІТИКА НОВИНИБілорусь може обмежити транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білорусь погрожує обмежити транзит російської нафти
"Я прямо сказав російській владі"
Олександр Лукашенко, Володимир Путін. Фото: AFP
"Північний маршрут ми опрацьовуємо. Я прямо сказав російській владі. І через Польщу, через Прибалтику. Напрацювання є", - заявив президент Білорусі в п'ятницю, відповідаючи на питання журналістів, інформує "БЕЛТА".
"Але якщо ми через Польщу почнемо поставляти нафту, то ми заберемо дві нитки нафтопроводу "Дружба", по якому на експорт йде російська нафта", - заявив він.
"Це треба росіянам? Ні. Ну так давайте домовлятися по-людськи і будемо робити, як краще. Ось це мої вимоги", - сказав президент.
Нагадаємо, що в червні на ділянці нафтопроводу "Дружба" між Білоруссю та Польщею зафіксували забруднення нафти хлорорганічними сполуками. Після цього Польщі призупинила прокачування нафти.
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