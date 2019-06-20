У трубопроводі "Дружба" зафіксували нове забруднення. Транзит нафти до Польщі призупинили

Нове забруднення виявили 19 червня після проведення аналізу на пропускному пункті "Адамова застава"

На ділянці нафтопроводу "Дружба" між Білоруссю та Польщею 19 червня зафіксували нове забруднення нафти хлорорганічними сполуками. Після цього Польщі призупинила прокачування нафти.

Нове забруднення виявили 19 червня після проведення аналізу на пропускному пункті "Адамова застава", через який російська нафта надходить з Білорусі до Польщі. Після виявлення забруднення польська сторона призупинила транзит російської нафти, який відновили 10 червня, повідомляє "Громадське".

Водночас зранку 20 червня прокачування російської нафти знову відновили.

Нагадаємо, що державна "Укртранснафта", яка входить до групи компаній "Нафтогазу", відновила транзит нафти до країн ЄС, зокрема до Угорщини.