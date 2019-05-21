БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержавна "Укртранснафта", яка входить до групи компаній "Нафтогазу", відновила транзит нафти до країн ЄС, зокрема до Угорщини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна відновила транзит нафти до ЄС
"21 травня о 10.46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир"
Фото: gettyimages.com
"21 травня о 10.46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів", - повідомляє "Громадське".
Готовність приймати російську нафту з України наразі підтвердили лише в Угорщини. Решта країн, зокрема Словаччина та Польща, наразі досі не відновили прийом російської нафти через забруднення.
Нагадаємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.
2 травня Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.
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21 05 2019 13:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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