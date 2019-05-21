Україна відновила транзит нафти до ЄС

Державна "Укртранснафта", яка входить до групи компаній "Нафтогазу", відновила транзит нафти до країн ЄС, зокрема до Угорщини.

"21 травня о 10.46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів", - повідомляє "Громадське".

Готовність приймати російську нафту з України наразі підтвердили лише в Угорщини. Решта країн, зокрема Словаччина та Польща, наразі досі не відновили прийом російської нафти через забруднення.

Нагадаємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.

2 травня Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.