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Україна відновила транзит нафти до ЄС

"21 травня о 10.46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир"
Державна "Укртранснафта", яка входить до групи компаній "Нафтогазу", відновила транзит нафти до країн ЄС, зокрема до Угорщини.
Україна відновила транзит нафти до ЄС Фото: gettyimages.com

"21 травня о 10.46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів", - повідомляє "Громадське".

Готовність приймати російську нафту з України наразі підтвердили лише в Угорщини. Решта країн, зокрема Словаччина та Польща, наразі досі не відновили прийом російської нафти через забруднення.

Нагадаємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.

2 травня Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.

 
 
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21 05 2019 13:18
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