У Білорусі повідомили, що почали отримувати незабруднену російську нафту

"2 травня 2019 року о 12.40 нафта, яка відповідає стандарту, разом з розмежувальним приладом надійшла на кордон Білорусі"

Білорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.

"2 травня 2019 року о 12.40 нафта, яка відповідає стандарту, разом з розмежувальним приладом надійшла на кордон Білорусі. Проведено витіснення забрудненої органічними хлоридами нафти з російської ділянки нафтопроводу "Дружба" у резервуари лінійної виробничо-диспетчерської станції "Унеча", - йдеться у повідомленні "Білнафтохіму", повідомляє "Громадське".

Там зазначають, що зробили проби нової нафти, яка надійшла з Росії, після чого продовжили її транзит вглиб території країни.

Нагадаємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.