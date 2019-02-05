ПОЛІТИКА НОВИНИБілорусь почала отримувати незабруднену нафту з Росії трубопроводом "Дружба". У новій партії нафти не виявили домішок хлорорганічних сполук.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Білорусі повідомили, що почали отримувати незабруднену російську нафту
"2 травня 2019 року о 12.40 нафта, яка відповідає стандарту, разом з розмежувальним приладом надійшла на кордон Білорусі"
Фото: з відкритих джерел
"2 травня 2019 року о 12.40 нафта, яка відповідає стандарту, разом з розмежувальним приладом надійшла на кордон Білорусі. Проведено витіснення забрудненої органічними хлоридами нафти з російської ділянки нафтопроводу "Дружба" у резервуари лінійної виробничо-диспетчерської станції "Унеча", - йдеться у повідомленні "Білнафтохіму", повідомляє "Громадське".
Там зазначають, що зробили проби нової нафти, яка надійшла з Росії, після чого продовжили її транзит вглиб території країни.
Нагадаємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.
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02 05 2019 16:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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