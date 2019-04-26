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Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь

Укртранснафта" має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам
Компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба", який проходить через територію Білорусі.
Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь Фото: afp.com

"25 квітня 2019 року о 21.43 год "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Дружба", - йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що таке рішення ухвалили, керуючись угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України. Відповідно до умов цього договору, "Укртранснафта" має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам.

"Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималася виконання своїх обов`язків", - наголосили в компанії.

Окрім цього, Укртранснафта вимушена була піти на такий крок у зв’язку із відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній дільниці "Будковце" (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти "Фенешлітке" (Угорщина).

21 квітня у Білорусі повідомляли, що нафта, яку туди постачає Росія, має високий вміст хлорорганічних сполук, які можуть пошкодити обладнання НПЗ.

22 квітня Білорусь обмежила експорт нафтопродуктів до інших країн. Частка білоруського палива на українському ринку складає близько 33%.

23 квітня стало відомо, що російська низькоякісна нафта надійшла до Польщі та України.

Раніше стало відомо, що Україна посилила контроль за якістю нафти у своїх нафтопроводах через неякісну російську нафту, що постачається до Білорусі. У Білорусі заявили, що планують знайти альтернативу російській нафті та імпортувати нафту з чорноморських та балтійських портів.

В українському уряді заявили, що намагаються вирішити ситуацію з ймовірним дефіцитом пального з мінімальними втратами.

Згодом стало відомо, що Польща та Німеччина відмовилися від низькоякісної російської нафти, яку купують через нафтопровід "Дружба".

25 квітня Білорусь частково відновила постачання нафтопродуктів до України.

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