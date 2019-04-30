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Білорусь повністю зупинила постачання нафти з Росії

"Ситуація з неякісною нафтою, яку постачають трубопроводом "Дружба", завдала "дуже серйозний економічний, матеріальний і іміджевий збиток"
Білорусь повністю зупинила постачання нафти з Росії по трубопроводу "Дружба", поки з нього не викачають всю забруднену нафту.
Білорусь повністю зупинила постачання нафти з Росії Фото: ria.ru

Про це заявив головний інженер ВАТ "Гомельтранснафта "Дружба" Андрій Веріго, повідомляє DW.

Він зазначив, що відновити постачання планують 2 травня, але навіть тоді система працюватиме у функціонально обмеженому режимі. На повне відновлення, за його словами, піде "не менше півроку напруженої роботи".

Нафтовики очікують, що до 10-11 травня трубопровід «Дружба» повинен вийти на 60-65 % номінального середньорічного завантаження.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що ситуація з неякісною нафтою, яку постачають трубопроводом "Дружба", завдала "дуже серйозний економічний, матеріальний і іміджевий збиток". У Росії заявили, що хлорорганічні сполуки потрапили в нафту на приватному підприємстві в Самарській області.

Нагадаємо, що Україна призупинила транзит російської нафти через Білорусь.

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30 04 2019 20:53
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