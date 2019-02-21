Білорусь продає Україні вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

Обсяги експорту антрациту з Білорусі до України за рік зросли у 307 разів та становили 8,82 мільйона доларів

У 2018 році Білорусь експортувала до України кам'яного вугілля на 50,36 мільйона доларів, що у 798 разів більше, ніж у 2017 році.

Обсяги експорту антрациту з Білорусі до України за рік зросли у 307 разів та становили 8,82 мільйона доларів, повідомляє "Громадське" з посиланням на дані Державної служби статистики Білорусі.

При цьому, у даних українського Держстату імпорт вугілля з Білорусі не відображено взагалі.

Покладів вугілля у Білорусі мало, і представлені вони в основному бурим вугіллям. Антрациту в Білорусі немає взагалі. Відтак, єдиним джерелом цього вугілля могла стати лише його купівля в інших країнах.

За даними журналістів "Радыё Свабода", вугілля до Білорусі могло потрапити з шахт на тимчасово окупованому Донбасі. Зокрема, таким чином це вугілля купує компанія "ДТЕК" Ріната Ахметова та державна компанія Центренерго, яку планували приватизувати наприкінці 2018 року.

Журналісти зазначають, що новим способом постачання вугілля з окупованого Донбасу державна компанія зацікавилась після того, як у 2016 році потрапила у скандал через купівлю вугілля у бойовиків.

У компанії Ахметова журналістам повідомили, що вугілля з Білорусі не купують.

Окрім України, найбільше Білорусь продавала кам'яного вугілля у країни СНД та до Литви. Антрацит Білорусь найбільше продавала до СНД та країн ЄС, зокрема до Польщі.

Нагадаємо, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ повідомляли, що зафіксували 60 вагонів з вугіллям на окупованій території Луганської області, які прямували у бік Росії.

Україна ініціюватиме міжнародне розслідування щодо постачання Росією вугілля з окупованих територій Донбасу до країн Європи.