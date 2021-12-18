НОВИНИБілорусь розглядає можливість розмістити на своїй території ядерну зброю РФ через "загрозу з боку НАТО".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білорусь розглядає можливість розміщення у себе ядерної зброї РФ
Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пише БЕЛТА.
"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - зазначив Макей.
Як повідомлялося, після фальсифікації президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року в країні почалися масові акції громадського протесту. Режим Лукашенка, легітимність якого не визнали ЄС та більшість демократичних країн світу, розпочав жорстокі репресії проти учасників протестів, опозиції, незалежної преси, правозахисників та громадських активістів.
2 грудня ЄС ввів у дію вже п’ятий пакет санкцій проти білоруського режиму за порушення прав людини та ситуацію з мігрантами на кордоні. Загалом в санкційному списку ЄС проти режиму Лукашенка перебувають вже 183 особи та 26 компаній.
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