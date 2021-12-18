Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Білорусь розглядає можливість розміщення у себе ядерної зброї РФ

Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі
Білорусь розглядає можливість розмістити на своїй території ядерну зброю РФ через "загрозу з боку НАТО".
Білорусь розглядає можливість розміщення у себе ядерної зброї РФ Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пише БЕЛТА.
 
"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - зазначив Макей.
 
Як повідомлялося, після фальсифікації президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року в країні почалися масові акції громадського протесту. Режим Лукашенка, легітимність якого не визнали ЄС та більшість демократичних країн світу, розпочав жорстокі репресії проти учасників протестів, опозиції, незалежної преси, правозахисників та громадських активістів.
 
2 грудня ЄС ввів у дію вже п’ятий пакет санкцій проти білоруського режиму за порушення прав людини та ситуацію з мігрантами на кордоні. Загалом в санкційному списку ЄС проти режиму Лукашенка перебувають вже 183 особи та 26 компаній.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2021 15:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується

Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.