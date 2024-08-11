білорусь стягує танки до кордону з Україною
Вчора, 10 серпнпя, самопроголошений президент бр Лукашенко віддав наказ посилити угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.
Про це інформує пресслужба міноборони рб.
Наказ Лукашенко віддав з метою "реагування на будь-які можливі провокації".
Підрозділи одного з механізованих з'єднань армії білорусі приведені у готовність до виконання завдань із призначення.
білоруські військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони.
Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.
Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи Полонез і комплекси Іскандер, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".
Також сьогодні, 11 серпня, білорусь пригрозила закрити посольство України.