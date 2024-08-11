білорусь стягує танки до кордону з Україною

Лукашенко наказав посилити угруповання військ на двох напрямках.

Вчора, 10 серпнпя, самопроголошений президент бр Лукашенко віддав наказ посилити угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Про це інформує пресслужба міноборони рб.

Наказ Лукашенко віддав з метою "реагування на будь-які можливі провокації".

Підрозділи одного з механізованих з'єднань армії білорусі приведені у готовність до виконання завдань із призначення.

білоруські військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до здійснення маршу комбінованим способом у призначені райони.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав посилити угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках.

Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи Полонез і комплекси Іскандер, отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони".

Також сьогодні, 11 серпня, білорусь пригрозила закрити посольство України.