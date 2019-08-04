Білорусь відкриє для туристів Чорнобильську зону відчуження

Влада Білорусі прийняла рішення відкрити туристичні маршрути у зоні відчуження, встановленій після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року.

Зони підвищеного радіаційного фону позначать білими лініями, за які буде заборонено заступати. До таких зон відносяться занедбані будівлі та обладнання, повідомляє місцевий телеканал ОНТ.

Заступник директора Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника Максим Кудін заявив, що опромінення за один робочий день у зоні відчуження менше, ніж при авіаперельоті в Білорусь з-за кордону.

"Сформовано два маршрути, підібрано майданчики, автошляхи з удосконаленим покриттям та в цілому прораховано ті дози, які можуть отримати люди, перебуваючи у нас", - додав він.

Вартість екскурсії для 5 осіб становитиме 340 білоруських рублів (близько 160 доларів)

Нагадаємо, в Україні до зони відчуження із туристичною метою у 2018 році прибули 63 тисячі людей. Надходження від туристичних послуг за рік - 39 млн гривень.