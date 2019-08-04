Білорусь відкриє для туристів Чорнобильську зону відчуження
Зони підвищеного радіаційного фону позначать білими лініями, за які буде заборонено заступати. До таких зон відносяться занедбані будівлі та обладнання, повідомляє місцевий телеканал ОНТ.
Заступник директора Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника Максим Кудін заявив, що опромінення за один робочий день у зоні відчуження менше, ніж при авіаперельоті в Білорусь з-за кордону.
"Сформовано два маршрути, підібрано майданчики, автошляхи з удосконаленим покриттям та в цілому прораховано ті дози, які можуть отримати люди, перебуваючи у нас", - додав він.
Вартість екскурсії для 5 осіб становитиме 340 білоруських рублів (близько 160 доларів)
Нагадаємо, в Україні до зони відчуження із туристичною метою у 2018 році прибули 63 тисячі людей. Надходження від туристичних послуг за рік - 39 млн гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України