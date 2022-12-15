білорусь відводить десантників від кордону з Україною

У білорусі повертають на місце постійної дислокації 38 десантно-штурмову бригаду, яка брала участь у "раптовій перевірці" бойової готовності. До цього її перекидали в район кордону з Україною.

Про це повідомило міноборони республіки білорусь.

"Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в рамках раптової перевірки бойової готовності збройних сил здійснюють марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації", – йдеться у повідомленні.

Тим часом у групі Беларускі Гаюн також повідомляють про повернення білоруських військових 38 десантно-штурмової бригади назад на базу.

"Як ми припускали, підрозділи 7-го окремого танкового батальйону (мінімум, 20 танків Т-72Б) 11-ї окремої механізованої бригади вдень 14 грудня форсували річку Нєман", – додали спостерігачі.

Там припустили, що 7 ОТБ 11 ОМБр найімовірніше, вже прибув "своїм ходом" на полігон Гозький у Гродненському районі та розпочав виконання навчально-бойових завдань.

Крім того, вчора ввечері у Борисівському районі, неподалік переправи через річку Березина, була помічена колона, що складається з близько 20 БМП-2 19 окремої механізованої бригади.

"Відповідно, до раптової перевірки було залучено, щонайменше, дві мотострілкові роти зі складу 19 ОМБр. Як ми припускали, колона прямувала до 227 загальновійськового полігону Борисовського", – зауважили спостерігачі.

Раніше повідомлялось, що генштаб допускає можливість підготовки білорусі до вступу у війну.