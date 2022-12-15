Генштаб допускає можливість підготовки білорусі до вступу у війну

У білорусі агітують добровольців для вступу до лав територіальної оборони задля так званого захисту держави. Це зокрема може бути кроком до підготовки участі білорусі у війні.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов на брифінгу 15 грудня.

За його словами, наразі ймовірність проведення ворогом наступальної операції з території білорусі залишається низькою. Водночас є певні обставити, які вказують на таку можливість.

Так, Громов каже, що Прикордонний державний комітет білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на вʼїзд та перебування громадян у прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують із Київщиною та Чернігівщиною.

Також, за наявними даними, у прикордонних районах Брестської області минулого тижня добровольців агітували вступати до підрозділів територіальної оборони.

"Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі впровадження в країні воєнного стану їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад у складі сформованих підрозділів тероборони", — зазначив Громов.

У той самий час Палата представників білорусі схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади.

"Не виключено, що такі дії режиму лукашенка є одним із кроків у межах підготовки до участі в війні проти України", — наголосив він.

Раніше повідомлялось, що у білорусі оголосили про раптову перевірку боєздатності армії.