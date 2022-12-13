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У білорусі оголосили про раптову перевірку боєздатності армії

13 грудня 2022, 11:19
У білорусі оголосили про раптову перевірку боєздатності армії
Фото: з вільних джерел
За дорученням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії.

Про це повідомляє Міноборони Білорусі

"За дорученням Президента Республіки білорусь - Головнокомандувача Збройних Сил Республіки білорусь під керівництвом Державного секретаріату Ради Безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності. Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутися в призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина. У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" підкреслює, що річки Німан і Березина знаходяться поблизу кордону з Україною.

Вони також опублікували мапу із приблизним розташуванням річок на території білорусі та позначили полігони, які розташовані поблизу цих річок.

Раніше повідомлялось, що у білорусі хочуть запровадити смертну кару за державну зраду, вчинену чиновником або військовослужбовцем.

війнаЛукашенкоармія білорусь

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