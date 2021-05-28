НОВИНИБілорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білорусь вводить режим індивідуального ліцензування на імпорт українських товарів
Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі
Фото: n1.by
Про це у п'ятницю повідомив торговий представник України Тарас Качка, пише "Європейська правда".
"За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, обої, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі. Це рішення затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня", - повідомив Качка на своїй Facebook-сторінці.
За його словами, рішення набере чинності через 10 днів після публікації і розраховане на 6 місяців.
Торговий представник України назвав такі дії необґрунтованими та дискримінаційними.
"Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі. Уряд проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі", - зазначив Качка.
Нагадаємо, після інциденту з примусовою посадкою рейсу Ryanair у Мінську задля арешту опозиційного блогера разом з низкою інших країн з 26 травня Україна заборонила приймати у своїх аеропортах літаки білоруських авіаперевізників.
Україна також заборонить пролітати через свій повітряний простір літакам з білоруською реєстрацією з опівночі 29 травня.
24 травня очільники держав та урядів Євросоюзу ухвалили політичне рішення про посилення тиску на самопроголошеного президента Александра Лукашенка. У тому числі Рада ЄС має ухвалити юридичну заборону для авіакомпаній з Білорусі використовувати повітряний простір ЄС – як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС.
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