З 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.

Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні, повідомляє Укрінформ із посиланням на Телеграм Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"З 00 год. 00 хв 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП "Украерорух" вжити для цього необхідних заходів", - написав Прем'єр.

За його словами, крім того, українським авіакомпаніям та літакам заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

"Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів", - підкреслив Шмигаль.

Раніше у неділю Ryanair випустила пресреліз щодо екстреної посадки у Мінську свого літака, який летів з Афін до Вільнюса. Було вказано на те, що екіпаж отримав повідомлення від білоруського управління повітряного руху про потенційну загрозу безпеці на борту та "вказівку змінити курс на найближчий аеропорт, Мінськ".

Зазначалося, що після приземлення у Мінську відбулася висадка пасажирів, і білоруські служби розпочали безпекову перевірку на борту. Після того, як "нічого підозрілого" не було знайдено, "органи влади залишили літак з тим, щоб він зміг відлетіти разом із пасажирами та екіпажем після майже 7-годинного перебування на землі у Мінську".

У своєму повідомленні Ryanair вибачилася перед пасажирами за цю "прикру затримку, яка сталася не з вини авіакомпанії".

Між тим, як відомо з даних сервісу FlightRadar, літак Ryanair в момент розвороту та зміни курсу на Мінськ насправді знаходився ближче до Вільнюса, ніж до Мінська, і вже фактично міг заходити на посадку в аеропорт місця призначення. Таким чином, аеропорт Мінська не був "найближчим", як це випливало із заяви Ryanair.

Також авіакомпанія не згадала про білоруський винищувач-перехоплювач, який супроводжував літак.

Російський незалежний авіаексперт Вадим Лукашевич, аналізуючи дані сервісу FlightRadar, припустив, що пілоти лайнера "до останнього тягнули до Вільнюса", однак їм довелося "повернути назад під загрозою винищувача, коли до Вільнюського аеропорту залишалося всього 10 хвилин льоту (73 км), а до литовського кордону - всього 30 км". За його словами, пілоти йшли в сторону Литви без зниження і скидання швидкості, на крейсерському ешелоні FL 390 і крейсерській швидкості, тобто, "фактично тікали від винищувача, що їх переслідував, і повернули назад усього за дві хвилини до перетину литовського кордону".

Представники білоруської опозиції заявляли про те, що екіпаж літака Ryanair розвернувся та взяв курс на Мінськ через загрозу бути збитим з боку білоруського винищувача.

При цьому в офіційній заяві Ryanair у неділю не згадувалося і про головну мету цієї спецоперації білоруського КГБ, яку багато хто вже назвав "повітряним піратством" – затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Після екстреного приземлення у Мінську його було затримано силовиками. Також відбулося затримання дівчини Романа, котра перебувала разом із ним на борту.