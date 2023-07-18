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ПОЛІТИКА

білорусь викрадає тисячі українських дітей – The Telegraph

18 липня 2023, 11:44
білорусь викрадає тисячі українських дітей – The Telegraph
Фото: з вільних джерел
лукашенко "є основним винним у насильницькому переміщенні цих дітей до білорусі" і "безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів".

З вересня 2022 року тисячі українських дітей були примусово депортовані до білорусі. Там їх везуть у дитячі табори, де "промивають мізки", прославляючи російського диктатора путіна.

Про це повідомляє The Telegraph.

Як повідомляє видання, докази, що пов’язують ці злочини з самопроголошеним президентом білорусі Олександром лукашенком та іншими білоруськими посадовцями, були подані до Міжнародного кримінального суду.

У білоруській опозиційній групі "Національне антикризове управління", яке передало документи до МКС, заявили, що лукашенко "є основним винним у насильницькому переміщенні цих дітей до білорусі" і "безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів".

За даними видання, з вересня 2022 року близько 2150 українських дітей старше 6 років було вивезено до білорусі, а до осені кількість таких дітей може становити 3000.

Дітей розміщують у Мінській області у санаторії "Острошицьке містечко", центрі "Зубренок" та таборі "Дубрава", а також у таборі "Золоті піски" в Гомельській області.

Як зазначають журналісти, в аналогічних таборах у росії дітей піддавали примусовому "перевихованню", били за непослух, а також налаштовували проти України. У деяких випадках дітей змушували проходити військовий вишкіл.

The Telegraph також публікує відео, яке було знято, як стверджується, у санаторії "Дубрава". На записі білоруські співачки Груздєви виступають перед українськими дітьми та бажають Байдену та Зеленському "здохнути" і щоб "путін процвітав і взяв під контроль усю Україну".

За даними юриста київського Регіонального центру прав людини Катерини Рашевської, з березня 2023 року лише за два місяці з окупованих територій до "таборів перевиховання" в окупованому українському Криму, рф та білорусі було вивезено 4441 дитину, "і це далеко не остаточна цифра".

Раніше повідомлялось, що Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей.

війнаБілорусьЛукашенкодепортація дітей

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