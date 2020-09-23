Білоруська опозиція після інавгурації Лукашенка планує безстрокову акцію непокори

"Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх розпочати безстрокову акцію непокори", - написав член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко у своєму Telegram-каналі.

Білоруська опозиція має намір провести безстрокову акцію протесту після інавгурації Олександра Лукашенка, який у середу вступив на посаду президента республіки без анонсування церемонії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми ніколи не погодимося з фальсифікацією і вимагаємо нових виборів! Закликаємо всіх розпочати безстрокову акцію непокори", - написав член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко у своєму Telegram-каналі.

Він також назвав "безпрецедентною ситуацією" інавгурацію Лукашенка, яка відбулася "в обстановці таємниці й секретності".

"Сьогодні ми стали свідком безпрецедентної ситуації. Президент, який стверджує, що набрав більше ніж 80 відсотків голосів на виборах, провів спецоперацію зі своєї самоінагурації. Під охороною ОМОН, в обстановці таємниці й секретності, у вузькому колі спішно звезених чиновників. Де радісні громадяни? Де дипломатичний корпус?" - зазначив Латушко.

Раніше в середу Лукашенко вступив на посаду президента Білорусі, церемонія інавгурації відбулася в Палаці Незалежності в Мінську. Церемонію заздалегідь не анонсували.

Вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Відповідно до затверджених ЦВК підсумків, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську - 10,12%. Масові акції протесту проти підсумків виборів тривають у країні вже понад місяць.

Європейський Союз не визнає Лукашенка законно обраним президентом Білорусі.

Лукашенко обіймає посаду президента з 1994 року.

Нагадаємо, що Рада ООН із прав людини ухвалила резолюцію щодо Білорусі