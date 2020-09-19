Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада ООН із прав людини ухвалила резолюцію щодо Білорусі

Рада ООН з прав людини закликала владу Білорусі почати діалог із політичною опозицією
Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Її підтримали представники 23 держав, "проти" - двоє (Еритрея і Венесуела), "утрималися" - 22.
Рада ООН із прав людини ухвалила резолюцію щодо Білорусі Фото: webtv.un.org

Про це повідомляє Euronews, передає РБК - Україна.

У резолюції мовиться про численні факти знущань, викрадень, довільних висилок та сексуального насильства. Зазначається, що співробітники правоохоронних органів Білорусі застосовували насильство до мирних демонстрантів.

В ООН закликають припинити застосування надмірної сили щодо мирних демонстрантів, покласти край свавільним арештам, а також звільнити всіх політв’язнів, журналістів, захисників прав людини та інших затриманих під час протестів.

Рада ООН з прав людини закликала владу Білорусі почати діалог із політичною опозицією, зокрема з Координаційною радою і громадянським суспільством.

Нагадаємо, що заступник помічника секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепартаменту США Джордж Кент і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявили про підготовку санкцій щодо чиновників Олександра Лукашенка. Спільну заяву щодо санкцій можуть зробити наступного тижня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 09 2020 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.