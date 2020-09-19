Рада ООН із прав людини ухвалила резолюцію щодо Білорусі

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо ситуації в Білорусі. Її підтримали представники 23 держав, "проти" - двоє (Еритрея і Венесуела), "утрималися" - 22.

Про це повідомляє Euronews, передає РБК - Україна.

У резолюції мовиться про численні факти знущань, викрадень, довільних висилок та сексуального насильства. Зазначається, що співробітники правоохоронних органів Білорусі застосовували насильство до мирних демонстрантів.

В ООН закликають припинити застосування надмірної сили щодо мирних демонстрантів, покласти край свавільним арештам, а також звільнити всіх політв’язнів, журналістів, захисників прав людини та інших затриманих під час протестів.

Рада ООН з прав людини закликала владу Білорусі почати діалог із політичною опозицією, зокрема з Координаційною радою і громадянським суспільством.

Нагадаємо, що заступник помічника секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепартаменту США Джордж Кент і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявили про підготовку санкцій щодо чиновників Олександра Лукашенка. Спільну заяву щодо санкцій можуть зробити наступного тижня.