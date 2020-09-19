США і ЄС наступного тижня оголосять санкції проти Білорусі
Про це повідомляє "Голос Америки", передає РБК - Україна.
США знаходяться в тісному контакті з ЄС, Великобританією і Канадою з питання санкцій. У центрі уваги залишається і підготовка доказів вини тих, хто "підривав білоруські демократичні інститути".
Представник Держдепартаменту США підкреслив, що демократичні процеси в Білорусі користуються підтримкою і виконавчої, і законодавчої гілок влади США.
Йдеться про право білоруського народу обирати своїх лідерів на чесних і демократичних виборах, згідно з власною конституцією, принципів ОБСЄ та статутом ООН, підкреслив Кент.
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, також заявив про можливість введення санкцій ЄС наступного тижня.
За його словами, термін президентських повноважень Лукашенка минув "морально і політично", і він не має права представляти білоруський народ чи підписувати угоди від імені країни.
Нагадаємо, що білоруський лідер Олександр Лукашенко не буде визнаний президентом країни з листопада. Тоді закінчується термін його повноважень.
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