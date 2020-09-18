Лукашенко перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада "ЄС потребує нового підходу до Білорусі, який включає припинення будь-якого співробітництва з режимом Лукашенка"

Білоруський лідер Олександр Лукашенко не буде визнаний президентом країни з листопада. Тоді закінчується термін його повноважень.

Фото: kp.by

Про це заявив депутат Литви в Европартаменте Петрас Аустревічюс, пише Reuters, передає РБК - Україна. Він закликав ввести персональні санкції проти Лукашенка. "ЄС потребує нового підходу до Білорусі, який включає припинення будь-якого співробітництва з режимом Лукашенка", - сказав Аустревічюс. Депутат додав, що термін повноважень Лукашенка закінчується 5 листопада. "Європарламент перестане визнавати його президентом країни", - йдеться в заяві. Раніше повідомлялося, що Європейський парламент не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. Нагадаємо, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мирно.

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