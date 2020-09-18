Лукашенко перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада
Про це заявив депутат Литви в Европартаменте Петрас Аустревічюс, пише Reuters, передає РБК - Україна.
Він закликав ввести персональні санкції проти Лукашенка.
"ЄС потребує нового підходу до Білорусі, який включає припинення будь-якого співробітництва з режимом Лукашенка", - сказав Аустревічюс.
Депутат додав, що термін повноважень Лукашенка закінчується 5 листопада.
"Європарламент перестане визнавати його президентом країни", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що Європейський парламент не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
Нагадаємо, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мирно.
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