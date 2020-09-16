Тіхановська пообіцяла Лукашенку "гарантії безпеки"

"Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, то така ймовірність є"

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мирно.

Про це заявила в інтерв'ю "Лівому березі", передає РБК - Україна.

На уточнююче питання про те, чи отримає Лукашенко гарантії безпеки, Тіхановська відповіла: "Так. Навіть більше".

"Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, то така ймовірність є. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні", - сказала вона.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск може відвідати Білорусь. У Ватикані розглядають таку можливість, однак конкретної дати візиту не називають.