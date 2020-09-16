ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська пообіцяла президенту Білорусі Олександру Лукашенку гарантії особистої безпеки. Тільки в тому випадку, якщо він піде з влади мирно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тіхановська пообіцяла Лукашенку "гарантії безпеки"
"Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, то така ймовірність є"
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)
Про це заявила в інтерв'ю "Лівому березі", передає РБК - Україна.
На уточнююче питання про те, чи отримає Лукашенко гарантії безпеки, Тіхановська відповіла: "Так. Навіть більше".
"Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, то така ймовірність є. Особисто я повинна говорити за всіх людей. І думка всіх людей буде враховуватися в цьому питанні", - сказала вона.
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск може відвідати Білорусь. У Ватикані розглядають таку можливість, однак конкретної дати візиту не називають.
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