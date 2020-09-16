Папа Римський розглядає можливість візиту в Білорусь

"Хотів би передати Папі Франциску, що запрошення відвідати Білорусь залишається в силі"

Папа Римський Франциск може відвідати Білорусь. У Ватикані розглядають таку можливість, однак конкретної дати візиту не називають.

Про це повідомив сайт білоруської католицької церкви Catholic.by з посиланням на держсекретаря Ватикану П'єтро Пароліна, передає РБК - Україна.

Паролін підкреслив, що "Білорусь завжди виявляла велику зацікавленість у візиті Папи". Однак, за словами держсекретаря, "ці плани не були конкретизовані". А зараз пандемія коронавірусу заблокувала усе невідомо на який час, констатував він.

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей 11 вересня на зустрічі з секретарем з відносин з державами Державного секретаріату Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлахером підтвердив запрошення Папі Римському Франциску відвідати країну.

"Хотів би передати Папі Франциску, що запрошення відвідати Білорусь залишається в силі", - сказав Макей.

У Ватикані наполягають на тому, щоб главі білоруських католиків Тадеушу Кондрусевичу дозволили в'їзд в Білорусь.

Раніше Кондрусевич закликав владу Білорусі розпочати конструктивний діалог із суспільством на тлі протестів.

31 серпня його не пустили в країну, коли він повертався з Польщі. Органи внутрішніх справ визнали його паспорт громадянина Білорусі недійсним.

Нагадаємо, що Верховна Рада поділяє позицію Європейського Союзу про недемократичний характер президентських виборів в Білорусі й підтримала введення санкцій проти винних у фальсифікації результатів президентських виборів.