Верховна Рада підтримала санкції ЄС проти Білорусі
За відповідну постанову № 3053А проголосували 228 народних депутатів, передає "Громадське".
У заяві наголошується, що вибори президента Білорусі пройшли з істотними порушеннями, й український парламент вважає, що вони не були ані вільними, ані чесними.
Парламентарі переконані, що вибори пройшли в умовах повної відсутності конкуренції між кандидатами, вільних медіа, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ та Рада Європи.
Народні обранці засудили застосування правоохоронними органами Білорусі надмірної сили й жорстокості відносно протестувальників.
Також Верховна Рада вимагає звільнити всіх затриманих і сподівається, що влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань своїх опонентів та мирних протестувальників.
Окрім того, парламентарі засудили незаконні затримання українських громадян і пообіцяли, що будуть всіма законними способами захищати їх права та інтереси.
У заяві наголошується, що Україна підтримує суверенітет Білорусі й відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності України до дестабілізації ситуації в Білорусі.
Депутати також просять Кабінет міністрів розробити механізми захисту тих, хто постраждав від дій правоохоронців під час мирних демонстрацій у білоруських містах, а також після незаконних затримань.
Також Верховна Рада вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили Росії та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі, оскільки такий крок, на думку депутатів, стане прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.
Нагадаємо, що у серпні жителі країни забрали 624 млн доларів з банківських депозитів в іноземній валюті, 704,6 млн білоруських рублів з депозитів до запитання (повернення депозиту на першу вимогу клієнта), а також 270,8 млн білоруських рублів зі строкових вкладів.
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