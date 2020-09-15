Верховна Рада підтримала санкції ЄС проти Білорусі

У заяві наголошується, що вибори президента Білорусі пройшли з істотними порушеннями, й український парламент вважає, що вони не були ані вільними, ані чесними

Верховна Рада поділяє позицію Європейського Союзу про недемократичний характер президентських виборів в Білорусі й підтримала введення санкцій проти винних у фальсифікації результатів президентських виборів.

За відповідну постанову № 3053А проголосували 228 народних депутатів, передає "Громадське".

У заяві наголошується, що вибори президента Білорусі пройшли з істотними порушеннями, й український парламент вважає, що вони не були ані вільними, ані чесними.

Парламентарі переконані, що вибори пройшли в умовах повної відсутності конкуренції між кандидатами, вільних медіа, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ та Рада Європи.

Народні обранці засудили застосування правоохоронними органами Білорусі надмірної сили й жорстокості відносно протестувальників.

Також Верховна Рада вимагає звільнити всіх затриманих і сподівається, що влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань своїх опонентів та мирних протестувальників.

Окрім того, парламентарі засудили незаконні затримання українських громадян і пообіцяли, що будуть всіма законними способами захищати їх права та інтереси.

У заяві наголошується, що Україна підтримує суверенітет Білорусі й відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності України до дестабілізації ситуації в Білорусі.

Депутати також просять Кабінет міністрів розробити механізми захисту тих, хто постраждав від дій правоохоронців під час мирних демонстрацій у білоруських містах, а також після незаконних затримань.

Також Верховна Рада вважає неприпустимим будь-які наміри залучити сили Росії та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі, оскільки такий крок, на думку депутатів, стане прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.

Нагадаємо, що у серпні жителі країни забрали 624 млн доларів з банківських депозитів в іноземній валюті, 704,6 млн білоруських рублів з депозитів до запитання (повернення депозиту на першу вимогу клієнта), а також 270,8 млн білоруських рублів зі строкових вкладів.