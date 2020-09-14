На тлі протестів білоруси у серпні забрали з банків більше 1 мільярда доларів

Водночас у липні відтік з депозитів у валюті становив 55,3 млн доларів

У серпні жителі країни забрали 624 млн доларів з банківських депозитів в іноземній валюті, 704,6 млн білоруських рублів з депозитів до запитання (повернення депозиту на першу вимогу клієнта), а також 270,8 млн білоруських рублів зі строкових вкладів.

На тлі масових протестів у серпні 2020 року білоруси забрали з банків більше 1 млрд доларів.

Про це повідомляє видання "Український капітал" з посиланням на статистику Нацбанку Білорусі, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що у серпні жителі країни забрали 624 млн доларів з банківських депозитів в іноземній валюті, 704,6 млн білоруських рублів з депозитів до запитання (повернення депозиту на першу вимогу клієнта), а також 270,8 млн білоруських рублів зі строкових вкладів.

Водночас у липні відтік з депозитів у валюті становив 55,3 млн доларів, з депозитів до запитання - 5,5 млн білоруських рублів, а зі строкових вкладів - 108,1 млн руб.

При цьому аналітики компанії S&P 11 вересня переглянули прогноз за суверенними рейтингами Білорусі, змінивши його зі "Стабільного" на "Негативний".

"Ми відзначаємо посилення ризиків для економіки, фінансової стабільності та платіжного балансу Республіки Білорусь після спірних президентських виборів, що пройшли у серпні цього року.

Резиденти конвертують свої заощадження в іноземну валюту і виводять частину коштів з банківської системи, що зумовило знецінення білоруського рубля майже на 20% з початку року.

На нашу думку, підвищена політична невизначеність може зберігатися протягом тривалого часу, що чинитиме тиск на середньострокові перспективи зростання Білорусі", - йдеться у прес-релізі компанії.

Нагадаємо, що S & P змінило на "негативний" зі "стабільного" прогноз за суверенними рейтингами Білорусі