Зімбабве вводить нову валюту через знецінення старої

Уряд Зімбабве замінить знецінений національний долар на нову валюту - ZiG.

Таким чином влада намагається зупинити постійне падіння курсу та інфляцію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Центральний банк пояснив, що ZiG - це скорочення від Zimbabwe Gold. Валюту буде введено в обіг 8 квітня на початковому курсі 13,56 за долар і з новою процентною ставкою на рівні 20%.

ZiG буде забезпечена резервом з іноземної валюти і золота.

Стара валюта мала ставку 130% і це стало найвищою ставкою центробанку в світі. Зімбабвійські банки незабаром конвертують поточні залишки в доларах Зімбабве в ZiG.

Це вже шоста спроба Зімбабве мати функціональну місцеву валюту з 2008 року. Інфляція

перевищила 500 мільярдів відсотків, що зробило національний долар неконкурентоспроможним, заявив Міжнародний валютний фонд.

Щоб відновити довіру до національної валюти Зімбабве, ZiG буде повністю забезпечений золотом та іншими дорогоцінними металами, а також валютними резервами, що зберігаються в центральному банку.