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Білоруські митники затримали росіянку, яка перевозила 100 кг екстазі

"В салоні і багажнику авто виявлені спеціально виготовлені тайники, що відкриваються за допомогою електромагнітного замка"
Білоруські митники повідомили, що затримали 38-річну громадянку Росії, яка намагалася провезти у своєму автомобілі понад 100 кілограмів МДМА (екстазі).
Білоруські митники затримали росіянку, яка перевозила 100 кг екстазі Фото: customs.gov.by

Це найбільша партія психотропних речовин, виявлених на митному кордоні за останні 25 років, повідомили у прес-центрі Білоруської митниці.

Зазначається, що росіянка прямувала до Росії з Польщі через пункт пропуску "Домачево" та намагалась провезти наркотичні речовини у "тайниках свого автомобіля".

"В салоні і багажнику авто виявлені спеціально виготовлені тайники, що відкриваються за допомогою електромагнітного замка", - пояснили митники.

З машини росіянки вилучили 100 полімерних упаковок вагою понад 100 кілограмів: в упаковках була кристалічна речовина бежевого кольору, за попередніми даними це екстазі.

Проти громадянки РФ порушено кримінальну справу відповідно до ч 2. ст. 328-1 КК Республіки Білорусь. Росіянку затримали в порядку ст. 108 КПК Республіки Білорусь і помістили в СІЗО.

Нагадаємо, що на узбережжя Чорного моря в Румунії викинуло понад 130 кілограмів кокаїну.

 

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11 05 2019 21:32
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