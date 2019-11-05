Білоруські митники затримали росіянку, яка перевозила 100 кг екстазі
Це найбільша партія психотропних речовин, виявлених на митному кордоні за останні 25 років, повідомили у прес-центрі Білоруської митниці.
Зазначається, що росіянка прямувала до Росії з Польщі через пункт пропуску "Домачево" та намагалась провезти наркотичні речовини у "тайниках свого автомобіля".
"В салоні і багажнику авто виявлені спеціально виготовлені тайники, що відкриваються за допомогою електромагнітного замка", - пояснили митники.
З машини росіянки вилучили 100 полімерних упаковок вагою понад 100 кілограмів: в упаковках була кристалічна речовина бежевого кольору, за попередніми даними це екстазі.
Проти громадянки РФ порушено кримінальну справу відповідно до ч 2. ст. 328-1 КК Республіки Білорусь. Росіянку затримали в порядку ст. 108 КПК Республіки Білорусь і помістили в СІЗО.
Нагадаємо, що на узбережжя Чорного моря в Румунії викинуло понад 130 кілограмів кокаїну.
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