У Румунії хвилями на берег моря винесло 130 кг кокаїну
У патрулюванні прибережної зони беруть участь близько 300 румунських правоохоронців, два гелікоптери і 14 кораблів берегової охорони. Пошукова операція охоплює 90 км узбережжя. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Пакети з наркотиками почали знаходити у різних місцях починаючи з п’ятниці. Правоохоронці вважають, що вони є частиною великої партії кокаїну, знайденої понад два тижні тому у покинутому кораблі. У зв’язку зі знахідкою тоді затримали двох сербів.
Поліція закликає громадян не відкривати пакунки у разі їх виявлення, пояснюючи це тим, що наркотики мають дуже високу концентрацію і їх вживання може бути небезпечним для життя.
Нагаадаємо, що у Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною припинили спробу контрабанди до Румунії 9,5 тисяч пачок сигарет.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- "Кіборг" Олександр Терещенко: "Я усвідомив для себе, що суїцид – це гріх і слабкість""Треба максимально щасливо жити, чимось займатися. І головне – не жаліти себе і не намагатися розчулити когось. Одразу налаштувати себе, що треба зосередитися на технічних моментах – нема рук, а як мені самому їсти? Я показав, щоб мені пришили ложку до напульсника, напульсник одягав на культю, все – їв сам"
- Маятник Фуко для України