У Румунії хвилями на берег моря винесло 130 кг кокаїну

Правоохоронці вважають, що вони є частиною великої партії кокаїну, знайденої понад два тижні тому у покинутому кораблі

Поліція Румунії проводить обшуки узбережжя Чорного моря після того як хвилями до берега прибило пакунки зі 130 кг кокаїну.

У патрулюванні прибережної зони беруть участь близько 300 румунських правоохоронців, два гелікоптери і 14 кораблів берегової охорони. Пошукова операція охоплює 90 км узбережжя. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Пакети з наркотиками почали знаходити у різних місцях починаючи з п’ятниці. Правоохоронці вважають, що вони є частиною великої партії кокаїну, знайденої понад два тижні тому у покинутому кораблі. У зв’язку зі знахідкою тоді затримали двох сербів.

Поліція закликає громадян не відкривати пакунки у разі їх виявлення, пояснюючи це тим, що наркотики мають дуже високу концентрацію і їх вживання може бути небезпечним для життя.

Нагаадаємо, що у Чернівецькій області прикордонники зі стріляниною припинили спробу контрабанди до Румунії 9,5 тисяч пачок сигарет.